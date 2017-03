Lidia prometió no morrearse en la tele...

Lo que ha ocurrido entre Borja y Lidia ha sido amor a primera vista. Pero Lidia tenía muy claro que ella no queria morreos en directo. Un piquito ocultos tras un sombrero, como mucho, es lo que ha ofrecido la joven en el restaurante de 'First Dates'. Pero Borja no se ha podido resistir y se ha lanzado a darle un beso con lengua en directo. No pasa nada, de ahora en adelante tendrán tiempo de probar todo lo que quieran.