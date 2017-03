Borja, el lanzado que se corta con la chica que le gusta

Borja se siente tan intimidado por la morenaza Lidia que toda su seguridad se viene abajo durante la cita en el restaurante de 'First Dates'. "Cuando una persona me gusta, el problema es que me cohíbo", ha afirmado Borja sin que se le moviera un pelo del tupé. Por suerte, Lidia le ha dado confianza: "Eres guapo, como yo lo pedí más o menos".