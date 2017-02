Laura, encantada con ella misma, se pasa su cita mirando el móvil: "Me veo guapísima"

Laura ha sigo una gran sorpresa para 'First Dates'. La madrileña no se ha mostrado muy receptiva con su cita pero le ha encantado ver reflejada su imagen en el espejo. Su interés hacia Yago ha sido tan poco, que se ha pasado toda la cita hablando por el teléfono móvil sin prestar atención a las palabras de su cita.

Laura tiene muy claro lo guapa que se siente, pero no lo ha tenido tan claro al ver a su cita, Yago. Nada más verle, la madrileña no ha podido evitar dar su opinión (en privado, claro): “Me ha parecido un poco raro, he pensado ¡qué hago aquí!, no pegamos ni con cola, es de estas veces que piensas. Contigo cero”.

Lo de Laura es de otro planeta. Se ha pasado toda la cita hablando por el teléfono móvil y Yago intentando tener una conversación con ella. A pesar de esto, la madrileña dice querer darle una oportunidad: “Ya que he venido hasta aquí voy a aprovechar, el chico es majo y pobrecito, no hay que quitarle la ilusión, ni partirle el corazón, no es justo que hagas lo que no quieres que te hagan, hay que ponerse en la piel de los demás”.