Víctor, a Ana: "La raíz de todos los problemas es la sobrepoblación, somos muchos"

Víctor y Ana tenían muchas cosas en común, sobre todo a primera vista. Antes de comenzar a cenar, Víctor decidió quitarse “un peso de encima” y le contó que padecía la enfermedad del Crohn. “A los procesos biológicos básicos la gente no le da la importancia que en realidad tienen. La raíz de todos los problemas es la sobrepoblación, eso para empezar. Me he dado cuenta de que somos muchos en el Planeta”, reflexionaba el joven.