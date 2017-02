Carlos, de Sandra: "Lo que menos me esperaba es que mi cita fuese de Getafe"

Sandra (18 años, Getafe) llegaba a ‘First dates’ acompañada de su abuela que no viene a controlar, “vengo a controlarla los nervios”, aclara. “Me da suerte, siempre la tengo ahí, está conmigo cuando la necesito”, explica Sandra. Su cita, Carlos, según la abuela, era ideal para su nieta aunque la distancia (él era de Valencia) puede llegar a ser un gran inconveniente. “Lo que menos me esperaba es que me pusieran una chica de Getafe”, asegura el cantante.