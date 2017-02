Sergio, de Noelia: "Intentaré hacerla taurina aunque viniendo de Barcelona…"

Sergio se identificaba en su presentación con Mauricio Colmenero, personaje de la serie ‘Aída’, aunque de seguido demostraba un lado sensible que se alejaba del carácter del famoso camarero del ‘Bar Reinols’. “Siempre me han hecho daño, de ser bueno pasas a ser tonto. Con los errores los palos que te da la vida pues acabas aprendiendo”, aseveraba. El joven Madrileño dejaba claro una característica principal que debe tener su cita: Que sea una apasionada de los toros, como él. No tardó mucho en preguntarle a Noelia si le gustaban los toros. “Ni me gustan ni me dejan de gustar…”, respondía ella. “Intentaré hacerla taurina poco a poco aunque viniendo de Barcelona que quitan los toros…”, reflexionaba Sergio poco convencido con la respuesta.