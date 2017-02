Gonzalo, de Carmen: "Fatal, no me gusta nada… nada de nada"

Gonzalo avisaba antes de conocer a su cita. “Me gustan las chicas que yo denomino bizcochitos: bajita, dulce y mona”. La primera impresión de Carmen no le convenció, y parece que durante la cita no cambió de opinión. “Fatal, no me ha gustado nada, me esperaba algo más bajita no tan… No me gusta nada, nada de nada. No me ha gustado físicamente y además es muy sosa”, zanjaba Gonzalo.