Luján Argüelles y su experiencia en 'First dates': ¡Confesión y una inesperada sorpresa!

Luján ha llegado al restaurante de 'First Dates' nervisoa a pesar de tener gran experiencia en el terreno del amor... al menos como celestina. Carlos Sobera ha admirado su larga trayectoria y ha hecho oídos sordos cuando ella le confesaba su nerviosismo. Pero Luján se ha abierto: "Si fuera una experta del amor no habría sufrido lo que he sufrido". De esta forma se ha abierto la veda para que ambos conversen sobre sus experiencias en el amor. ¿Cómo conoció Luján a su actual pareja? ¡Ojo porque Sobera también tiene algo que decir sobre su mujer! ¿Será un mensaje tan bonito como el que le dedicó el día de las Campanadas?

Pero Luján había llegado al programa para hacer lo que mejor sabe, asesorar a dos participantes: José y Esperanza. Pero nadie dijo que esto iba a ser sencillo y nada más conocer a Esperanza Luján se ha llevado una sorpresa. La participante llevaba consigo una caja con un objeto que le identifica y nada más abrir la caja... "¿Eso que veo ahí es un consolodar?"