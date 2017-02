"Cuando he vivido mejor ha sido con Franco, que no quiere decir que yo sea de derechas"

“Cuando he vivido mejor ha sido en la época de Franco, pero yo personalmente, que no quiere decir que yo sea de derechas, que yo siempre he sido un obrero y mi padre ha sido un obrero”, decía Mariano en su presentación. Coral no salía de su asombro al verle entrar, todo trajeado, tan elegante. “Ver un caballero así es rarísimo con la purrela que hay ahora”, le decía ella.