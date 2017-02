Lo mejor de First Dates (10/02/2017)

“Eres un ‘pibón’, viste… vos sabes que además del tango a mí me priva la milonga”, le decía Coral a Matías nada más entrar al restaurante de ‘First Dates’ y antes de comenzar su cita con Mariano. La tarotista estaba lanzada y cuando Lydia le preguntaba por el amor no se cortaba: “¿Experimentada en el amor?, el último ‘quiqui’ lo eché cuando entraron los nacionales… unos 250 años más o menos. Yo ya he dicho que le digan a mi cita y posible pareja que se va a llevar una virgen”.