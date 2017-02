Ana es actriz de cine adulto: "Si tengo pareja hago solo lésbico"

Lo primero que ha conocido David de Ana ha sido acerca de su profesión: actriz de cine para adultos. El joven se ha sorprendido pero lo cierto es que no se ha escandalizado. Más tarde, durante la cena ella ha entrado en detalles para tranquilizarle... o no: "Cuando tengo pareja o me empiezo a ilusionar con alguien no grabo con chicos, hago solo lésbicos".