Raúl: "La persona que esté conmigo me tiene que tratar, como mínimo, como mi madre"

Ya lo advertía Matías antes de comenzar la cita: “Raúl es guapete pero se ha venido muy arriba”. Desde el principio, a Raúl no le convencía Saray pero ha continuado la cena como si nada. “La persona que esté conmigo me tiene que tratar, como mínimo, como mi madre”, decía él a la vez que le reprochaba que fumase, que no hiciese deporte... “Al que le guste como soy bien y si no, ¡pista!”, sentenciaba ella tras los reproches.