Luciano: "Me gusta más el campo que la playa porque me lleno menos de arena"

Aunque en un principio parecía que tenían cosas en común, Luciano y Elena no coinciden en casi nada. “Me gusta más el campo que la playa porque me lleno menos de arena”, aseguraba él. “Pues a mí me encanta la playa, lo qué más. Y pescar… todo lo que tenga que ver con la playa”, respondía ella. “Yo acostumbro siempre a comer con pan, me encanta… hasta con los macarrones”, explicaba Luciano después de pedir pan a la camarera. “Yo no como pan”, aseveraba ella.