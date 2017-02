Amanda, directa con Francisco: "¿Echas 'polvetes'?, ¿eres sexualmente activo?"

“Soy supersexual, creo que es una parte fundamental de una pareja… y aunque no sea tu pareja, si te apetece tirártelo pues te lo tiras. ¡Qué viva la sexualidad y la libertad! Mientras no hagas daño a nadie”, dejaba claro Amanda antes de su cita. Ya durante la cena, la andaluza fue muy directa con Francisco. “¿Echas ‘polvetes’?, ¿eres una persona sexualmente activa?”, preguntaba. “A día de hoy no tengo queja de eso”, contestaba él.