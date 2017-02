Lo mejor de First Dates (06/02/2017)

“Soy lo más guarro que te puedes encontrar”, advertía Luis Miguel en su presentación. “Con las chicas tengo la regla de las tres oportunidades, si a la tercera la caga, ¡hasta luego!, lo tengo claro”, continuaba. Cuando llegó su cita hubo algo que le llamó mucho la atención: “Le he mirado primero el tatuaje y después he visto aquello (pechos) y he pensado que allí me podía echar unas siestas guapísimas”, decía.