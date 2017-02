Patricia oculta un problema de sordera y Andrés no entiende qué pasa

Patricia explicaba en su presentación que tiene un problema de audición, ruidos constantes en los oídos que le impedían escuchar con nitidez en ambientes ruidosos. Patricia prefirió no comentar nada a su cita, Andrés, que no entendía que le pasaba. “No oía, no oía nada… yo se lo estaba notando desde el principio. Para más inri tampoco prestaba atención”, aseguraba él visiblemente incómodo. Al final de la cita, Andrés se lo preguntaba directamente y ella le explicaba el problema.