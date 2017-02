José María: "Me gustan mucho los Karaokes pero no me gusta cantar cuando voy sereno"

José María y Carmen no parecen tener muchas cosas en común. “Me gustan mucho los Karaokes pero no me gusta cantar cuando voy sereno. También me gustan las imitaciones”, decía él mientras imitaba a Llongueras, su preferido. Hasta ahí todo bien, el problema vino cuando José María confesó su afición por los videojuegos. “Antes de tener un novio que se meta en casa a jugar a los videojuegos que me lleve a tomar una cerveza por ahí… “, aseguraba ella.