Carlos Sobera, a Lucas: "¿Cómo es una princesa? No he visto nunca una"

Lucas tenía claro que es lo que buscaba: una princesa. El que no lo tenía tan claro era Carlos Sobera. “¿Cómo es una princesa? No he visto nunca una. He conocido mujeres maravillosas pero princesas no”, decía el presentador. “Una princesa es una chica siempre bien arreglada, que se arregla hasta para ir a comprar el pan”, comentaba Lucas. Al final parece que el catalán ha encontrado lo que buscaba…