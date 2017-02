José Manuel, a Pedro: "Yo no brindo solo doy besos y abrazos"

José Manuel (46 años) y Pedro (34 años) congeniaron a la perfección desde el principio. José Manuel no tardó en sincerarse, justo cuando su cita le propuso un brindis. “Yo no brindo solo doy besos y abrazos, el brindis se relaciona con alcohol y yo no bebo alcohol. Mi vida era de plástico y un día decidí hacerlo todo al contrario porque todo me iba mal. Desde hace dos año pedí ayuda y tengo un coach al que le debo la vida”, contaba.