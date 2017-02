Lo mejor de First Dates (01/02/2017)

La cita de Héctor (25 años, Tenerife) y Laura (24 años, Granada) iba ‘viento en popa’ hasta que surgieron unos problemillas de geografía. “Pero Sierra Nevada te pilla lejos, ¿no?... Es que ahora mismo no sé dónde está Granada, no he salido de Tenerife en mi vida. Está por la zona de abajo, por Andalucía, ¿no? Yo solo sé de pelo, pregúntame lo que quieras de peluquería y te lo contesto”, decía él entre risas para intentar quitarle hierro al asunto.