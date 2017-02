Elena, de su cita: "Me esperaba otra cosa, no me ha hecho mucha gracia, la verdad"

La cita de Elena (31 años, Salamanca) y Julio (31 años, Valladolid) puede marcar un hito en el programa… pero no un hito romántico precisamente. “Me esperaba otra cosa, no me ha hecho mucha gracia, la verdad”, decía ella convencida desde el principio. Él sabía que no la había impresionado pero tenía la esperanza de que la cosa cambiase.