La muñeca lesbiana y otros chistes malos de Paco que enamoran a Maribel

Paco se ha definido en 'First Dates' como "vigilante y humorista". Afirma que realiza monólogos dos veces al mes y destaca que subirse al escenario no es fácil porque hay gente que, sencillamente, no se ríe con sus chistes. Lo mismo ha parecido pasarle con Maribel, que no paraba de confesar que no entendía la gracia del humorista. Sin embargo, ¡ha habido flechazo!