José Antonio y Eduardo, la peor primera impresión de la historia de ‘First Dates’

Aunque los dos tienen algo muy importante en común – quieren esperar a una persona especial para perder la virginidad- lo de José y Eduardo ha sido rechazo a primera vista. A Edu no le ha gustado nada que su chico llevara el pelo rosa y a José le ha dado mala espina la cara que le ha puesto su cita al verle “como de no me toques”. ¿Tendrá arreglo este choque frontal?...