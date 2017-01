Lo mejor de 'First Dates' (18/01/17)

Cari no le ha dejado claro a Filipe lo celosa que es. Los dos tienen fama de conquistadores y muchos amigos del sexo opuesto, pero la filosofía de la africana es la siguiente: “Yo no dejaría que Filipe fuese al cine con una amiga suya si no voy yo. Ahora, yo sí que puedo salir sola con mis amigos. Tengo muchos amigos chicos”, ha dicho por lo bajini.