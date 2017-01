Caridad: “Sé que soy guapa y que tengo buen cuerpo, dime algo que no sepa”

Cari es una africana que ha llegado a ‘First Dates’ pisando fuerte. Carlos Sobera le ha dicho lo guapa que es; algo que ella sabe de sobra: “En las discotecas, todo el mundo me mira. Ya sé que soy guapa y que tengo buen cuerpo porque me lo trabajo. Dime algo que no sepa”. Un hueso muy duro de roer para Filipe, un portugués con fama de conquistador.