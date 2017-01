Marta se sincera: “Soy completamente virgen, ni siquiera me han besado”

Marta ha reconocido, no sin la vergüenza que le supone hablar en público, que es virgen. Esta sevillana de 32 años nunca ha tenido una relación y nunca ha sentido en su piel lo que es el amor. “Nunca me he enamorado ni he estado con un hombre, nunca me han besado”. ¿Será Diego la persona que ponga fin a su situación? ¡Crucemos los dedos!