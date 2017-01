Anna lo tiene claro: “No me llames guapa, dime que me quieres f****r”

Iván es un chico muy conquistador y lo ha demostrado con solo unos minutos sentado frente a Anna, pero… ¿es eso lo que Anna está buscando? La rusa catalana habla sin pelos en la lengua: “A mí no me gusta que un chico me diga que estoy guapa, yo quiero que me diga que me quiere f****r”. No sabemos si aguantarán hasta que termine la cita...