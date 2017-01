Lo mejor de 'First Dates' (13/12/16)

Alba se ha quedado un poco chafada cuando Lidia Torrent le ha dicho que Edu, su cita, no iba a poder ir al restaurante. Ha escuchado una nota voz suya disculpándose porque no había podido eludir ciertos compromisos de trabajo y ella, creyéndole, le ha llamado. A los dos les ha encantado la voz del otro y parece que este primer contacto, aunque distinto, ¡ha ido muy bien!.