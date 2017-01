Carolina, a Carlos Sobera: “Soy catalana pero no independentista, no me insultes”

‘Firts Dates’ es un programa en el que cabe todo tipo de creencias y convicciones. Hoy hemos conocido a Carolina, una mujer residente en Barcelona que se ha emocionado al ver sobre la barra del restaurante una bandera española y un birrete de la legión. Al ser catalana, Carlos Sobera (por curiosidad), le ha preguntado si no es independentista, y ella le ha contestado: “¡Qué va! No me insultes”. Para gustos, los colores.