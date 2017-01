Frutis, a Bego: "Te digo que eres la más guapa para que te vayas contenta a casa"

La cita entre Begoña y Frutis no ha ido nada bien. Ya desde el principio Frutis le había confesado a la valenciana que estaba a la espera de un casting en el que iba a conocer más chicas. Esto no le ha sentado nada bien a Bego: "Vergüenza te tenía que dar venira perder el tiempo, porque hay mucha gente que quiere entrar aquí y tú has hecho perder el tiempo a todos los que trabajan aquí y a mí".