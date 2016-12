Belén: "Mi expareja se tiró por un puente cuando le dejé"

Belén, teleoperadora y amante de los árboles de 27 años, estaba teniendo una agradable cita con Adrián hasta que ha llegado la hora de recordar relaciones pasadas. "Mi exnovio me dijo 'si me dejas, me mato'..." y lo hizo. Según explica Belén se lo encontró en las vías de un tren, rodeado de policía, tras tirarse por un puente. Afortunadamente el joven salió sano y salvo. Este no sería la pareja perfecta para llevar a la cena de Navidad.