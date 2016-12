Nerea (y su tatuaje en el esternón) encuentra a una chica que conoció en una fiesta

Nerea ya estuvo en First Dates pero su cita no cuajó. Más tarde, conoció a una chica en una discoteca de Barcelona y tuvo con ella un efímero romance que terminó cuando nuestra soltera se mudó a Jaen... Nerea se enteró de que Jennifer venía al programa buscando un nuevo amor y eso sí que no. Ha vuelto corriendo a por ella. ¡Ha sido tan bonito...!