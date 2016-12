A Gisela le da un ataque de ansiedad en 'FD' por los nervios de su primera cita

De todo lo que ha dicho desde que ha cruzado la puerta, la frase "Estoy muy nerviosa" la hemos oído como unas veinte veces. ¡Cómo estaba Gisela antes de conocer a Eric! Se había preparado tanto... Ropa nueva, zapatos nuevos y hasta ropa interior nueva. Pero tampoco se ha tranquilizado cuando se ha sentado a la mesa sino que se ha puesto peor. Como, según ella, Eric no la dejaba hablar de lo que quería, ha empezado a sollozar y a no poder respirar y el equipo de 'First Dates' ha acudido en su ayuda.