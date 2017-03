No es una película de terror, es una historia de acuarios marinos 🐠 💀

Aunque parecía que Juan Carlos le estaba contando a Nuria una historia de terror no era así, le estaba hablando de sus experiencias con los acuarios marinos, su gran pasión. No todo tipo de peces pueden convivir con los corales y él ha tenido malas experiencias. Juan Carlos y Nuria son grandes apasionados de los animales marinos y en su primera cita no les ha faltado la conversación.