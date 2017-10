Cómo vivir una experiencia 'First Dates' y salir enamorado… ¡De la televisión!

Vivo una experiencia en el restaurante de Cuatro y esto es lo que me encuentro: Llegas, saludas, hay trabajadores con micro y pinganillo, “esa camisa no va a quedar bien en cámara al ser de cuadros”, me dicen, me cambio, me ofrecen una camiseta básica negra y otra blanca, la blanca, me cambio de ropa allí mismo, me maquillan en dos minutos, me acercan hasta la entrada, más personas con micro y ‘pinga’, “cuando te digamos abre la puerta y entra”. Entro. Y entonces…