Los mejores momentos de las 'Campanadas del amor' Nochevieja 2016

Tras las uvas, Carlos Sobera sorprendía a Lara, Lidia y Matías dejándoles con la copa de champán en la mano y plantándose delante del famoso corazón de ‘First Dates’. Visiblemente emocionado, el maître más famoso de la televisión nos aseguraba que no puede darnos amor sin predicar con el ejemplo. En ese mismo instante aparecía Patricia, la persona con la que Carlos lleva 14 años y “sin la que no podría seguir viviendo”. “Sin ella no sería capaz de estar delante de una cámara ni un solo segundo de mi vida. Te quiero, Patricia”. Sin duda uno de los momentazos de la noche.