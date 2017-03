Manu Tenorio canta en 'First dates' y sorprende a Toñi, su mayor fan

Cuando Toñi llegó a ‘First dates’ no se imaginó que compartiría espacio con su mayor ídolo. La participante conoce muy bien al artista sevillano y ha confesado que, a pesar de ser seguidora del heavy metal, se desvive por Manu Tenorio: “Sus letras me han ayudado mucho a lo largo de mi vida”. No es la primera vez que acude a una de sus actuaciones en directo pero seguramente la de hoy no la olvide nunca.