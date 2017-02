El tercer grado de Javier con José Coronado, Roberto Álamo y el padre de su cita

El hecho de que Javier se haya encontrado con los actores de la película 'Es por tu bien' nada más entrar al restaurante no ha sido lo único con lo que ha tenido que mediar el joven porque Enrique, el padre de la chica con la que se citaba, no ha parado de interrumpir la velada.

Javier no se esperaba nada de lo que se iba a encontrar en el restaurante de 'First dates'. El joven no solo llevaba encima los típicos nervios que se tienen cuando acudes a una cita a ciegas sino que para colmo ¡el padre de la chica con la que iba a cenar le estaba esperando en la entrada! Por si esto fuera poco estaba acompañado por José Coronado, Roberto Álamo y Andrea Ros, los actores de la película 'Es por tu bien' para someter a Javier a un inesperado tercer grado, ¿habrá pasado la primera prueba? No importa, después ha habido mucho más...

Enrique no quitaba ojo a la cita que su hija Ana estaba teniendo con Javier y no ha dudado en acercarse hasta la mesa para ver si todo iba bien. "Creo que le caigo bien", ha llegado a opinar el joven en algún momento de la noche. Pero el colmo ha sido cuando los chicos se han metido en el fotomatón del restaurante´. Ni corto ni perezoso, el padre les ha vuelto a interrumpir y se ha animado a hacerse unas fotos con ellos, rompiendo el momento de intimidad que podrían tener Javier y Ana. ¿Se lo habrá tomado bien el chico?