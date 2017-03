Jacobo Ostos ya conocía a Irene: “El ex de mi ex estuvo contigo”

Cuando Carlos Sobera le ha enseñado una foto de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal, sus posibles futuros suegros, a Irene no imaginaba la confesión que haría ella, ¡conoce a su hijo Jacobo! El hijo del torero y la joven han coincidido en varias ocasiones y es más, ¡están más conectados de lo que creen! “Creo que el ex de mi ex estuvo contigo”, le ha llegado a decir Jacobo. ¿Cuál será la reacción de Irene?