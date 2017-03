Selina y Rubén, una cita con gustos "atípicos" y fenómenos paranormales

La cita que han tenido Rubén y Selina en el restaurante de 'First dates' ha sido de lo más curiosa. Mientras que ella se encargaba de decir todo lo que no tiene que ver con una chica "típica", él ha confesado las fenómenos extraños que tienen lugar en su habitación. Un cita que quizás será mejor olvidar...

Selina ha sido la primera en llegar y mientras esperaba la llegada de su cita, Lidia ha entablado conversación con ella en la entrada del restaurante y ha querido saber cómo sería su chico ideal. Ella pronto ha contestado, pues parece tenerlo bastante claro, mientras señalaba a Matías: "Así rubio con ojos azules, no me gustan". ¿Cómo será la reacción del barman de 'First dates'?

La chica se define como "una chica atípica" y para justificarlo da todo tipo de detalles. Ni es romántica, ni le gusta el chocolate, las flores ni quiere un anillo en la mano: "Flores no quiero, gracias". Todo lo contrario que Rubén, con quien discrepa sobre todo en el tema de las películas románticas. Pero quizás esto no sea el mayor problema porque el hecho de que él haya olvidado su nombre ha sido motivo de pique durante la cena.

La cita entre Rubén y Selina transcurría con normalidad y pronto ha llegado el momento de que él se sincerase totalmente con ella. Por eso le ha contado algo que le inquieta, le atormenta y le perturba: en su habitación se le apagan las luces. Atención a la opinión de ella, que es muy escéptica con este tipo de cosas.