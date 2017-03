La pregunta más complicada de 'First dates'

Emma y Yasmina parecen haber congeniado bien. Su cita a ciegas no puede ir mejor y tienen bastantes cosas en común. Para conocerse un poquito mejor y ahondar más en el pensamiento de su cita, Yasmina ha hecho una de esas preguntas que te hace reflexionar: "¿A quién abrazarías de las dos: a una persona que te quiere y tú no quieres o a una persona que tú quieres pero que no te quiere?" ¿Cuál será la respuesta de Emma?