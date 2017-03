¡Espantada! María se niega a cenar con Paco "por su físico" y se va sin saludarle

Lo ha tenido claro nada más verlo aparecer por la puerta del restaurante de 'First dates'. María regresa en este especial de 'Second dates' pero lo cierto es que lamenta no haber conocido a alguien que le guste. La joven no ha querido siquiera cenar con él, a pesar de que Carlos Sobera ha intentado mediar entre ellos. Paco ha lamentado la actitud de María, que se ha marchado de allí sin saludarle.