Lara vuelve a 'First dates' y lamenta conocer a Curro, "otro orco"

Lara ya pasó por 'First dates' y lamentó encontrarse con, según ella, "un orco que peta la puerta de mordor y no le dejan entrar por ser demasiado orco". Esto llamó profundamente la atención de Curro, que ha llegado al restaurante esperando encontrarse con la gallega. Pero el joven ha corrido la misma suerte que el anterior chico y ha recibido la misma definición por parte de la exigente Lara. Por si esto no fuera poco, la cena ha estado repleta de zascas y verdades.