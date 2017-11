Del amor a la decepción: así fue la cita entre Isabel y Fernando en la que tiene que intervenir Sobera

Isabel y Fernando parecían, cual Reyes Católicos, hechos el uno para el otro. Pero lo que empezó como un flechazo acabó como una de las mayores decepciones que hemos visto en 'First Dates'.

Cuando empezaron a cenar, Isabel mantuvo su opinión, cada vez más encantada con su cita: " Me gusta muchísimo , desde que entró por la puerta me quedé con la boca abierta". En broma, también dijo que tan perfecto no podía ser: "Algo tendrá...". Sin saberlo, se anticipó a lo que ocurriría después.