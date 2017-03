David: “Mi ex me dejó por WhatsApp y me reclamó un lubricante y unas galletas”

La última ruptura sentimental de David fue de lo más curiosa. Él y Sergio comparten una agradable velada pero algo llamará mucho la atención de este último, ¡el ex de David le dejó a través de un mensaje vía WhatsApp! Pero aquí no queda la cosa porque, según el joven, le reclamó un lubricante y unas galletas de dinosaurio. “Vino a casa a recogerlo y no fue capaz de hablar conmigo, pero bueno, allá él”.