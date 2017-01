Anahí: "Me voy a vivir con mi chica y su chico. Yo estoy con ella y ellos juntos"

Lukas estaba preocupado porque no sabía cómo contarle a su cita que se dedica a los show y al cine adulto. Pero se ha quedado de piedra cuando su cita, ya conocida, le ha confesado que es poliamorosa y que tiene planes de futuro con su chica aunque está en el problema buscando más amor que dar. Su cita no comparte esa idea aunque no parece importarle mucho, ¿triunfará el amor?