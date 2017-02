Arturo reconoce a Salva y se esconde en el baño para darle una sorpresa

La experiencia de Arturo y Salva en 'First dates' ha sido de lo más divertida. Arturo esperaba la llegada de su esperada cita que no ha resultado ser del todo a ciegas. ¡Conocía al chico con el que iba a cenar! Así se lo ha comunicado a Lidia: "¡Me habéis traído a La Salvaora'! ¡Ay, como me vea...!" ha comentado haciendo referencia al nombre artístico de Salvi. Y es que los chicos se conocen del mundo del transformismo malagueño (Arturo se hace llamar Raquelita la Torbe). Es de extrañar que con tanto revuelo Salva no se haya enterado de nada.

A Lidia se la ha ocurrido algo. Para hacer más divertido el encuentro, le ha pedido a Arturo que se escondiera en el baño y esperara allí la llegada de Salva, que ha entrado con un antifaz en los ojos. El momento en el que Salva ha descubierto que su cita de esa noche era Artuto no tiene precio.

Después de ponerse al día en una agradable cena, ha llegado el momento de abandonar el restaurante pero no sin antes salir de allí echos unos divinos. Por eso Salva se ha dejado maquillar por Arturo en el baño. Un poquito de base, una crema para las imperfecciones, deditos aquí y allá y... ¡listo! ¿Le habrá gustado el resultado?