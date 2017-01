La forma de ser de Miguel Ángel no consigue conquistar a Kalina

Con unos principios muy auténticos como no parecer la persona que no es, Miguel Ángel se dispone a conquistar a Kalina. La chica le ha parecido una preciosidad desde que la ha visto y está seguro de que en la cita ha habido conexión aunque ella ha preferido decirle que pueden ir juntos a Tarragona pero solo como amigos. Kalina no ha sentido ese "feedback" que esperaba encontrar.