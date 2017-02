'First Dates' (27/02/17), completo y a la carta

Mena, una holandesa residente en Málaga que se dedica a la traducción, cena con José Antonio, un chico noble, cariñoso y sensible que quiere un amor que surja, no algo que se busque. A Sergio le encanta salir, divertirse y tatuar. Su cita, Lorena, quiere volver a empezar con alguien que tolere a una persona muy honesta y directa. Juan Antonio es ilusionista e Irene busca el amor, pero no sabe por dónde empezar porque lleva años sin pareja.