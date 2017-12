¡Ohhh! Yulia no quiere una segunda cita con Carlos 🙁

Yulia se emocionaba en un momento de su cita con Carlos r ecordando a su familia que está en Rusia y no puede disfrutar de ellos en estos momentos. Pero la camarera de ‘ First Dates’ cuenta con el apoyo de todos sus compañeros que no han dudado en brindar con ella y mostrarle todo su cariño. Li dia Torrent no pudo contener las lágrimas y se fundió en un emotivo abrazo con su amiga. “Ahora mismo sois mi familia”, decía la camarera rusa.

Yulia y Carlos habían coincidido en muchas cosas en su cita en ‘First Dates’ pero hubo alguna que a la camarera del programa no le cuadraba. Según Yulia, ella es mucho más cosmopolita y, además, “c asi no me has hecho preguntas sobre mí , has estado hablando mucho de ti”. Tras la argumentación en la decisión final, la camarera decidió no tener una segunda cita con Carlos .